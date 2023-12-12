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Глава администрации Заокского района заплатит 40 тысяч рублей за плохие дороги

Глава администрации Заокского района заплатит 40 тысяч рублей за плохие дороги

Чиновника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог.

Прокуратура Заокского района провела проверку исполнения администрацией МО Заокский район законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что орган местного самоуправления своевременно не организовал проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог в д. Панькино, д. Русятино, п. Сосновый, д. Верхнее Апассово, д. Горки и д. Антоновка Заокского района, что привело к образованию многочисленных повреждений дорожного полотна.

В целях устранения нарушений закона прокуратура района внесла главе администрации представление, исполнение требований которого контролируется прокуратурой.

В настоящее время по постановлению прокурора глава администрации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Сумма штрафа составила 40 тыс. руб.

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