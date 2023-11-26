Атака БПЛА на Тулу: дронов было два

Губернатор Алексей Дюмин прокомментировал ночную атаку дронов на Тулу:

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.

Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир»