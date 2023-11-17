Тульский СК раскрыл подробности убийства школьницы, тело которой нашли в овраге

Девочка 15 лет числилась пропавшей без вести: психопат изнасиловал ее, убил и спрятал тело.

Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, который 15 лет назад совершил убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Myslo рассказывал эту историю здесь.

В июле 2008 года 14-летняя воспитанница тульской школы-интерната Татьяна К. сбежала из лагеря в Одоевском районе. Она позвонила своему 29-летнему знакомому, попросила подбросить до Тулы. Мужчина согласился.

По пути водитель стал приставать к Тане, предлагал ей переспать. Девочка отказалась. Мужчина остановил автомобиль, они поскандалили. Он дважды ударил Таню камнем по голове, она упала.

— Затем мужчина совершил с ней иные действия сексуального характера, а после этого, убедившись в отсутствии признаков жизни, фигурант, желая скрыть преступление, сбросил тело в овраг в Ленинском районе и скрылся, — рассказали в СК по Тульской области.

Долгое время Таню искали, она числилась без вести пропавшей, и о ее судьбе ничего не было известно.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы возбудили в 2012 году. Но производство по делу приостановили, так как виновный не был установлен.

В СК отмечают, что аналитическая группа следственного управления СК России по Тульской области не прекращала работу по поиску пропавшей и изучению обстоятельств ее исчезновения.

Только в 2019 году удалось отыскать останки Тани в овраге. С применением современных технологий по костным останкам была восстановлена внешность жертвы и выделен генотип. Производство по уголовному делу возобновилось.

Криминалисты и следователи проанализировали имеющиеся материалы, подробно допросили свидетелей, соотнесли информацию с базами данных. В результате кропотливой работы следствия при содействии оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области удалось собрать доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершенному преступлению. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Тульской области.

В ходе следствия задержанному провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Оказалось, после совершения преступления у мужчины наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение ему наказания.

Сейчас решается вопрос о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.