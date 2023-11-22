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Бывший Дом кино на проспекте Ленина реставрируют за 1,1 млрд рублей
Фото Алексея Пирязева

Бывший Дом кино на проспекте Ленина реставрируют за 1,1 млрд рублей

Напомним, там обустроят филиал Политехнического музея.

В Туле к концу 2026 года отреставрируют памятник истории и культуры — кинотеатр «Центральный». Об этом сообщает RosTender.info. В настоящее время здание пустует и разрушается. Напомним, после ремонта здесь откроют филиал Политехнического музея.

Министерство культуры проводит конкурс на подготовку рабочей документации и реставрацию здания. Прием заявок на участие открыт до 8 декабря. Государственный контракт на сохранение здания заключат на 1,1 млрд рублей.

В бывшем здании Дома кино в Туле откроется Политехнический музей

Кинотеатр «Центральный» на проспекте Ленина, 34 был открыт в 1951 году. В нем вел свою деятельность двухзальный кинотеатр, который вскоре переименовали в «Дом кино». После 2008 года здесь проводились выставки.
 
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сегодня, в 12:34 +1
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