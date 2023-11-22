Бывший Дом кино на проспекте Ленина реставрируют за 1,1 млрд рублей

Фото Алексея Пирязева

В Туле к концу 2026 года отреставрируют памятник истории и культуры — кинотеатр «Центральный». Об этом сообщает RosTender.info. В настоящее время здание пустует и разрушается. Напомним, после ремонта здесь откроют филиал Политехнического музея.

Министерство культуры проводит конкурс на подготовку рабочей документации и реставрацию здания. Прием заявок на участие открыт до 8 декабря. Государственный контракт на сохранение здания заключат на 1,1 млрд рублей.

В бывшем здании Дома кино в Туле откроется Политехнический музей

Кинотеатр «Центральный» на проспекте Ленина, 34 был открыт в 1951 году. В нем вел свою деятельность двухзальный кинотеатр, который вскоре переименовали в «Дом кино». После 2008 года здесь проводились выставки.

