Бывший Дом кино на проспекте Ленина реставрируют за 1,1 млрд рублей

В Туле к концу 2026 года отреставрируют памятник истории и культуры — кинотеатр «Центральный». Об этом сообщает RosTender.info. В настоящее время здание пустует и разрушается. Напомним, после ремонта здесь откроют филиал Политехнического музея.
Министерство культуры проводит конкурс на подготовку рабочей документации и реставрацию здания. Прием заявок на участие открыт до 8 декабря. Государственный контракт на сохранение здания заключат на 1,1 млрд рублей.
В бывшем здании Дома кино в Туле откроется Политехнический музей