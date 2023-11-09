Скандальный риелтор из Щекино сказала в суде последнее слово

Елена Гапонова попросила у потерпевших прощения, а у суда – не лишать ее свободы.

В Центральном районном суде города Тулы 9 ноября состоялись прения по уголовному делу в отношении 34-летней риелтора Елены Гапоновой, обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Прокурор представил в суде доказательства того, что с марта 2022 года по март 2023 года агент по продаже недвижимости заключила от имени индивидуального предпринимателя, в чьем агентстве работала, с 12 жителями региона договоры купли-продажи квартир в Советске и Щекино.

Myslo подробно писал о деятельности риелтора здесь.

Она сообщала людям, что собственники продаваемых квартир в качестве предоплаты требуют полную сумму. Так злоумышленница забрала у потенциальных покупателей в общей сумме свыше 11 млн рублей. Их она присвоила.

Жертвами обманщицы стали туляки в возрасте от 23 до 53 лет.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая полностью признала, однако причиненный ущерб не возместила.

Государственный обвинитель в прениях просил суд признать все представленные доказательства в своей совокупности достаточными для признания женщины виновной в инкриминируемых ей эпизодах мошенничества и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор риелтору вынесут 13 ноября.

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