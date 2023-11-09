  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Скандальный риелтор из Щекино сказала в суде последнее слово - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Скандальный риелтор из Щекино сказала в суде последнее слово

Скандальный риелтор из Щекино сказала в суде последнее слово

Елена Гапонова попросила у потерпевших прощения, а у суда – не лишать ее свободы.

В Центральном районном суде города Тулы 9 ноября состоялись прения по уголовному делу в отношении 34-летней риелтора Елены Гапоновой, обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере. 

Прокурор представил в суде доказательства того, что с марта 2022 года по март 2023 года агент по продаже недвижимости заключила от имени индивидуального предпринимателя, в чьем агентстве работала, с 12 жителями региона договоры купли-продажи квартир в Советске и Щекино.

Myslo подробно писал о деятельности риелтора здесь.

Она сообщала людям, что собственники продаваемых квартир в качестве предоплаты требуют полную сумму. Так злоумышленница забрала у потенциальных покупателей в общей сумме свыше 11 млн рублей. Их она присвоила.

Жертвами обманщицы стали туляки в возрасте от 23 до 53 лет.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая полностью признала, однако причиненный ущерб не возместила.

Государственный обвинитель в прениях просил суд признать все представленные доказательства в своей совокупности достаточными для признания женщины виновной в инкриминируемых ей эпизодах мошенничества и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор риелтору вынесут 13 ноября.

 

Читайте по теме:

«Отдавали ей деньги будто под гипнозом!»: жители Советска обвиняют риелтора в крупных мошенничествах 

«Я за эти деньги воевал!»: боец ЧВК «Вагнер» обвиняет скандально известного риелтора в хищении

Прокуратура запросила 6 лет колонии для скандального риелтора из Щекинского района

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:07 0
Другие статьи по темам
Событие
риелтор
Люди
Гапонова
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляка оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Туляка оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Тульская команда выиграла второй круг чемпионата России по следж-хоккею
Тульская команда выиграла второй круг чемпионата России по следж-хоккею
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.