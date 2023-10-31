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Прокуратура запросила 6 лет колонии для скандального риелтора из Щекинского района

Прокуратура запросила 6 лет колонии для скандального риелтора из Щекинского района

Женщина признала вину во всех 12 эпизодах мошенничества.

Сегодня, 31 октября, в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу риелтора из Советска Елены Гапоновой. Женщине вменяют 12 эпизодов мошенничества.

Напомним, женщину арестовали в мае этого года. При избрании меры пресечения следователь отметила, что женщина продолжает обманывать людей, даже находясь под подпиской о невыезде. 

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Подробнее об этой истории можно прочитать в нашем материале

В ходе сегодняшнего заседания Гапонова признала вину во вменяемых преступлениях: 

— Я понимаю, что пострадали люди, но делала это ненамеренно. Я пыталась отдать деньги, которые брала у клиентов и не думала, что все так закончится.

Сторона обвинения запросила для Гапоновой 6 лет колонии общего режима. Следующее заседание по этому делу состоится 9 ноября. 

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сегодня, в 14:35 0
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