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Тульская команда выиграла второй круг чемпионата России по следж-хоккею
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тульская команда выиграла второй круг чемпионата России по следж-хоккею

Об этом сообщили в минспорте региона.

С 31 октября по 6 ноября в Ханты-Мансийске проходил второй круг чемпионата России по следж-хоккею. Борьбу за медали вели 8 команд: «Югра» (ХМАО-Югра), «Феникс» (Московская область), «АКМ следж» (Тульская область), «Москва» (Москва), «Удмуртия» (Удмуртская Республика), «Ястребы» (Оренбургская область), «Башкирские пираты» (Республика Башкортостан), «Челябинск» (Челябинская область).

Во втором круге чемпионата России по следж-хоккею сезона 2023/24 первое место заняла тульская команда «АКМ-следж», на втором месте «Югра», третьей стала команда «Феникс».

Также были определены победители в индивидуальных номинациях:

  • лучший защитник — Иван Кузнецов (АКМ),
  • лучший бомбардир — Евгений Петров (АКМ).
сегодня, в 14:51 0
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