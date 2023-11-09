Тульская команда выиграла второй круг чемпионата России по следж-хоккею

Фото с сайта минспорта Тульской области

Об этом сообщили в минспорте региона.

С 31 октября по 6 ноября в Ханты-Мансийске проходил второй круг чемпионата России по следж-хоккею. Борьбу за медали вели 8 команд: «Югра» (ХМАО-Югра), «Феникс» (Московская область), «АКМ следж» (Тульская область), «Москва» (Москва), «Удмуртия» (Удмуртская Республика), «Ястребы» (Оренбургская область), «Башкирские пираты» (Республика Башкортостан), «Челябинск» (Челябинская область).

Во втором круге чемпионата России по следж-хоккею сезона 2023/24 первое место заняла тульская команда «АКМ-следж», на втором месте «Югра», третьей стала команда «Феникс».

Также были определены победители в индивидуальных номинациях: