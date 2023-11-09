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Туляка оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Фото Артема Жильцова

Туляка оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Мужчина признал свою вину в суде.

Щекинский межрайонный суд оштрафовал гражданина Савельева на 40 тыс. рублей. Мужчину обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Установлено, что 12 июля мужчина разместил в «ВК» информационный материал, содержащий признаки дискредитации ВС РФ.

— Своими действиями мужчина подорвал доверие к проведению с согласия Совета Федерации РФ специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР, объявленной решением Президента РФ от 24.02.2022, — указано в решении районного суда.

Мужчина признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в 40 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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Фотограф:
сегодня, в 15:14 −3
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ЩекиноЩекинский межрайонный суд

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