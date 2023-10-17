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В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии

В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии

Стороны, наконец-то, перешли к прениям.

В Туле продолжают рассматривать уголовное дело в отношении 52-летнего Сергея Никитина Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия».

Заседание по делу «неприкасаемого» Никитина: плюнул в камеру, угрожал и заболел

16 октября в здании ФКУ СИЗО-1 состоялось очередное заседание по данному делу. В прениях выступила сторона обвинения: прокурор запросил для Сергея Никитина 5 лет лишения свободы. Напомним, хулиган был арестован 24 ноября прошлого года и срок пребывания в СИЗО засчитывается ему как день за полтора. 

Следующее заседание, в котором в прениях выступит сторона защиты, состоится 18 октября. 

 

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