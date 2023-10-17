В Туле прокуратура запросила для «неприкасаемого» Никитина 5 лет колонии

В Туле продолжают рассматривать уголовное дело в отношении 52-летнего Сергея Никитина. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия».

16 октября в здании ФКУ СИЗО-1 состоялось очередное заседание по данному делу. В прениях выступила сторона обвинения: прокурор запросил для Сергея Никитина 5 лет лишения свободы. Напомним, хулиган был арестован 24 ноября прошлого года и срок пребывания в СИЗО засчитывается ему как день за полтора.

Следующее заседание, в котором в прениях выступит сторона защиты, состоится 18 октября.