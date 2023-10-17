На стройке нового моста через Упу погиб тракторист: прокуратура организовала проверку

Прокуратура Советского района Тулы организовала проверку исполнения законодательства об охране труда при проведении работ в рамках муниципального контракта по организации строительства автодорожного мостового перехода через реку Упу.

Напомним, на стройке нового моста через Упу погиб 52-летний водитель трактора. По предварительной информации, транспортное средство соскользнуло с берега в реку Воронку и упало на левый бок, придавив собой водителя. От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда медиков и городской службы спасения.

Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.