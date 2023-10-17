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На стройке нового моста через Упу погиб тракторист: прокуратура организовала проверку

На стройке нового моста через Упу погиб тракторист: прокуратура организовала проверку

Трагедия произошла в ночь на 15 октября.

Прокуратура Советского района Тулы организовала проверку исполнения законодательства об охране труда при проведении работ в рамках муниципального контракта по организации строительства автодорожного мостового перехода через реку Упу.

Напомним, на стройке нового моста через Упу погиб 52-летний водитель трактора. По предварительной информации, транспортное средство соскользнуло с берега в реку Воронку и упало на левый бок, придавив собой водителя. От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда медиков и городской службы спасения.

Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

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сегодня, в 10:49 −1
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