  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки
Фото из архива Myslo

Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки

Издержки понесут держатели карт Visa и Mastercard.

С 9 октября маркетплейс Wildberries ввел комиссию в 3% для оплачивающих заказы картами международных систем платежа. Об этом сообщил «Ведомостям» директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников.

Увеличение стоимости объяснили особенностями приёма платежей. Сейчас площадка не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России.

— Речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, — уточнил источник.

Такое объяснение не устроило Генпрокуратуру РФ. Как сообщает Mash, надзорный орган собирает совещание представителей банков и торгового маркетплейса.

— Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, ещё с марта 2022 года не относятся к американским корпорациям — операции по ним обрабатывает отечественная Национальная система платёжных карт, — уточнил телеграм-канал.

Комиссия не будет взыматься, если оплата происходит с помощью карты «Мир», SberPay и СБП.

Тем не менее пользователей Wildberries ждёт ещё одно обновление — клиенты будут подтверждать заказы с помощью Touch ID и Face ID. Необходимость подобной функции вызвана недавним случаем, когда ребенок в приложении родителей сделал заказ на 250 тыс. рублей.

сегодня, в 14:52 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаWildberries

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле девушка выпала с 15-го этажа после удара по лицу: обвиняемый заявляет, что это случайность
В Туле девушка выпала с 15-го этажа после удара по лицу: обвиняемый заявляет, что это случайность
Почему не стоит бояться китайского автопрома?
Почему не стоит бояться китайского автопрома?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.