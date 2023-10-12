Wildberries ввел комиссию 3% от стоимости покупки

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С 9 октября маркетплейс Wildberries ввел комиссию в 3% для оплачивающих заказы картами международных систем платежа. Об этом сообщил «Ведомостям» директор по развитию финансовых и платежных сервисов маркетплейса Дмитрий Колесников.

Увеличение стоимости объяснили особенностями приёма платежей. Сейчас площадка не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России.

— Речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа. Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, — уточнил источник.

Такое объяснение не устроило Генпрокуратуру РФ. Как сообщает Mash, надзорный орган собирает совещание представителей банков и торгового маркетплейса.

— Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, ещё с марта 2022 года не относятся к американским корпорациям — операции по ним обрабатывает отечественная Национальная система платёжных карт, — уточнил телеграм-канал.

Комиссия не будет взыматься, если оплата происходит с помощью карты «Мир», SberPay и СБП.

Тем не менее пользователей Wildberries ждёт ещё одно обновление — клиенты будут подтверждать заказы с помощью Touch ID и Face ID. Необходимость подобной функции вызвана недавним случаем, когда ребенок в приложении родителей сделал заказ на 250 тыс. рублей.