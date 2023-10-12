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Пьяный житель Кимовска забил собутыльника молотком и расчленил его труп: дело направлено в суд
Фото: соцсети

Пьяный житель Кимовска забил собутыльника молотком и расчленил его труп: дело направлено в суд

Первое заседание состоится 17 октября.

В Кимовске 58-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого.

По версии следствия, 31 июля пьяный мужчина поссорился с 58-летним собутыльником и нанёс ему 10 ударов молотком по голове. От полученных повреждений мужчина скончался. После этого обвиняемый расчленил труп товарища: отрезал голову и руки для того, чтобы выкинуть их на свалку.

Расследование уголовного дела завершено, и оно передано в суд. Обвиняемый полностью признает вину и раскаивается в случившемся. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

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