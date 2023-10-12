В Туле выберут предпринимателей года

Фото Алексея Пирязева

Ежегодный конкурс для субъектов малого и среднего бизнеса «Предприниматель года — 2023» проводится в Тульской области десятый раз. За время его проведения победителями стали 73 представителя бизнес-сообщества.

Прием заявок стартовал 9 октября и продлится до 20 ноября.

— По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе реализуется комплекс мер поддержки и популяризации предпринимательской деятельности. Задача конкурса — выявление достижений представителей бизнес-сообщества, которые успешно воспользовались инструментами развития своего дела. Это стимул для потенциальных предпринимателей к созданию и масштабированию собственных бизнес-проектов, — сказала заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина.

Победители будут определены в 15 номинациях: «Производство», «IT-индустрия», «Социальное предприятие», «Агробизнес», «Торговля», «Услуги», «Индустрия красоты», «Гостиничный бизнес», «Ресторанный бизнес», «Медицина», «Интернет-торговля», «Тульский бренд», «Молодой предприниматель», «Бизнес-леди года», «Возможности без границ».