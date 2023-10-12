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«Опасно для жизни!»: туляки пожаловались на ремонт в подземном переходе на ул. Мосина

«Опасно для жизни!»: туляки пожаловались на ремонт в подземном переходе на ул. Мосина

Горожане просят сделать временный наземный путь.

В редакцию Myslo обратились жители Тулы, они недовольны организованным ремонтом в подземном переходе на улице Мосина:

«В переходе работает спецтехника, рабочие штукатурят потолок. Ходить там нельзя, это опасно для жизни!»

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«Рядом с переходом находятся два градообразующих предприятия, туляки ходят туда каждый день, подвергая себя опасности. На время ремонта необходимо сделать обходной маршрут, наземный путь».

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы.

Это уже не первый случай, когда туляки обращаются в редакцию. Ранее горожане жаловались на облака пыли в переходе.

Посмотреть, как будут выглядеть подземные переходы на ул. Мосина и ул. Каминского после ремонта, можно здесь.

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Автор:
сегодня, в 16:45 +2
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