Крупные внедорожные гонки в Тульской области: как это было – большой фоторепортаж

Использованы фото Александра Феоктистова и компании PEKAR, автор Максим Морозов

В Туле прошел этап Кубка России по ралли-рейдам. Грязно и мокро, но все в восторге!

В Тульской области в минувший уикенд прошли соревнования по ралли-рейдам. Они объединили этап Кубка России, чемпионат ЦФО, Кубок Тульской области по дорожному ралли Р3К.

Ралли прошло в Воловском районе. Участникам гонки предстояло пройти три круга по грязевой трассе длиной в 75 км. Дождь, штормовой ветер и скользкий чернозем — задача была не из простых! Но три десятка экипажей настроились на бескомпромиссную борьбу.

Одной из локальных сенсаций можно назвать появление в списке участников класса N2 звезды мирового масштаба — пилота Никиты Мазепина, взявшего в штурманы Ивана Безденежных.

Они и возглавили список призеров в зачете мотовездеходов и в абсолютной классификации гонки (несмотря на целых три минуты штрафного времени).

Вторыми стали Андрей Новиков с Алексеем Горюновым на отечественном багги G-Force T-3GF. А оставшиеся награды забрал ещё один звёздный экипаж — МСМК по автоспорту из Татарстана Тимур Шигабутдинов и уральский штурман Антон Власюк.

В категории R (Рейд Спорт) безоговорочно первенствовал Nissan Pathfinder Михаила Расторгуева и Петра Пономарёва. Этому экипажу по ходу сезона не всегда удаётся доехать до финиша, но без технических проблем их автомобиль показывает очень даже приличные результаты. Компанию на наградном подиуме им составили Александр Семёнов и Дмитрий Охотников на ГАЗели Next и Андрей Сушенцов с Александром Щановым из команды S& A Racing.

Наконец, «Национальный» зачёт, он же класс N на этой гонке особых изменений в турнирном раскладе не получил. Александр Шатохин с Кириллом Гуляевым на правах лидеров сезона безоговорочно победили. Вторыми стали Иван Паристый и Владимир Марзалюк, отодвинув на третью строчку представителей заводской команды «УАЗ Спорт» Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина.

Сообразно итогам кубковой иерархии сложилась и расстановка победителей-призёров в чемпионате ЦФО по ралли-рейдам. Окончательная расстановка в Кубке России по ралли-рейдам будет ясна после финального этапа, запланированного в первые дни ноября в Астрахани.

Фото Александра Феоктистова:

А вот в Кубке Тульской области по дорожному ралли Р3К из почти десятка экипажей на следующий день не все справились с коварным скользким бездорожьем. Скользкие дорожки, хотя и нужно было проехать лишь два раза, а не три, покорились не каждой гражданской машине, которые были задействованы в этих соревнованиях. В ралли третьей категории, как известно, ехать нужно не столько быстро, сколько точно в заданном темпе.

Победили Дмитрий Григоренко и Роман Шатков на Suzuki Jimny. Второе место заняли Андрей Софонов и Олег Нежнов на Соболе 4×4. Третьими стали Александр и Елизавета Телышевы на Toyota Land Cruiser GX.

Фото предоставлены компанией PEKAR, автор Максим Морозов: