  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле подрядчик сорвал сроки ремонта крыши и дымветканалов в доме на ул. Ю. Фучика - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле подрядчик сорвал сроки ремонта крыши и дымвентканалов в доме на ул. Ю. Фучика
Фото Алексея Пирязева

В Туле подрядчик сорвал сроки ремонта крыши и дымвентканалов в доме на ул. Ю. Фучика

Компанию оштрафовали за это.

Тульская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Установлено, что ООО «Строй-Ленд» в рамках реализации проекта «Народный бюджет» заключило контракт на ремонт мягкой кровли и дымвентканалов в многоквартирном доме по ул. Ю. Фучика на сумму свыше 4,2 млн рублей. Но работы в срок не выполнены.

По инициативе заказчика контракт расторгнут в одностороннем порядке. 
По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 429,2 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, ремонтные работы завершил другой подрядчик. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф:
сегодня, в 15:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
народный бюджетпрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Москве состоялась XII международная научно-практическая конференция по технологиям бетонов BetONconf-2023
В Москве состоялась XII международная научно-практическая конференция по технологиям бетонов BetONconf-2023
Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: глава СК России взял расследование происшествия на контроль
Вспышка кишечной инфекции в киреевской школе: глава СК России взял расследование происшествия на контроль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.