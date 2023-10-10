В Туле подрядчик сорвал сроки ремонта крыши и дымвентканалов в доме на ул. Ю. Фучика

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Тульская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Установлено, что ООО «Строй-Ленд» в рамках реализации проекта «Народный бюджет» заключило контракт на ремонт мягкой кровли и дымвентканалов в многоквартирном доме по ул. Ю. Фучика на сумму свыше 4,2 млн рублей. Но работы в срок не выполнены.

По инициативе заказчика контракт расторгнут в одностороннем порядке.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 429,2 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, ремонтные работы завершил другой подрядчик.