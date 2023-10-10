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В тульскую колонию пытались пронести кокаин в банке с растворимым кофе
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В тульскую колонию пытались пронести кокаин в банке с растворимым кофе

Также наркотики были и в бутылках с соком.

В исправительной колонии № 1 в Донском при досмотре продуктовой передачи от жительницы Тульской области в упаковке растворимого кофе оперативники обнаружили гранулы неизвестного вещества — предположительно гашиш.

Для установления точных данных вещество отправлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по Тульской области.

Вместе с пакетом кофе на экспертизу отправили четыре бутылки сока с явными признаками нарушения герметичности заводской упаковки.

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В пресс-службе УФСИН России по Тульской области сообщили:

— Из объяснения осужденного, которому была адресована «продуктовая передача с сюрпризом», установлено, что он с помощью своего знакомого пытался доставить в учреждение наркотические вещества, а именно: гашиш и кокаин. Наркотические средства подельник «замаскировал» в упаковке растворимого кофе и соке.

В отношении адресата, которому предназначались напитки с запрещенными веществами, сотрудниками оперативного отдела ИК-1 проводится служебная проверка. Лица, причастные к происшествию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. 
 

сегодня, в 14:27 0
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