В тульскую колонию пытались пронести кокаин в банке с растворимым кофе

В исправительной колонии № 1 в Донском при досмотре продуктовой передачи от жительницы Тульской области в упаковке растворимого кофе оперативники обнаружили гранулы неизвестного вещества — предположительно гашиш.
Для установления точных данных вещество отправлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по Тульской области.
Вместе с пакетом кофе на экспертизу отправили четыре бутылки сока с явными признаками нарушения герметичности заводской упаковки.
В пресс-службе УФСИН России по Тульской области сообщили:
— Из объяснения осужденного, которому была адресована «продуктовая передача с сюрпризом», установлено, что он с помощью своего знакомого пытался доставить в учреждение наркотические вещества, а именно: гашиш и кокаин. Наркотические средства подельник «замаскировал» в упаковке растворимого кофе и соке.
В отношении адресата, которому предназначались напитки с запрещенными веществами, сотрудниками оперативного отдела ИК-1 проводится служебная проверка. Лица, причастные к происшествию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.