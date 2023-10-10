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Туляки пожаловались на неадекватную женщину с пустой детской коляской

Туляки пожаловались на неадекватную женщину с пустой детской коляской

Соседи дамы по ул. Кирова рассказали, что ребенок у женщины действительно есть, но она почему-то гуляла с пустой коляской. Люди позвонили в 112.

10 октября в соцсетях разлетелись видеоролики с женщиной, которая гуляла с розовой коляской и очень странно себя вела.

Тулячка стояла у подъезда, держась за коляску. У неё звонил телефон. Женщину трясло, она ни на что не реагировала. В какой-то момент она упала и тут же вскочила на ноги. Подошедший к ней мужчина поинтересовался её самочувствием. Она выругалась и опустила руку в сумку.

Следующее видео снято уже днём. На нём женщина в той же одежде гуляет с такой же коляской. Похоже, внутри никого нет.

Из собственных источников Myslo известно, что женщина проживает в одном из домов по ул. Кирова. У неё действительно есть дочь. Соседи, обеспокоенные отсутствием в коляске ребенка и странным поведением женщины, позвонили по номеру 112.

Подробности происшествия выясняются.
 

Upd 14:37.:  Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

– Обращений по данному факту в полицию не поступало. По факту размещения видео в сети Интернет будет проведена процессуальная проверка

Автор:
сегодня, в 14:24 0
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