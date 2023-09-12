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«Нападение» мужчины на школьницу в Алексине: следственный комитет выяснил подробности

«Нападение» мужчины на школьницу в Алексине: следственный комитет выяснил подробности

Происшествие случилось несколько дней назад.

Напомним, ранее мы писали, что Следственный комитет проводит проверку по факту якобы нападения мужчины на 10-летнюю школьницу в Алексине.

По информации Myslo, мужчина, которого ребёнок принял за педофила, оказался участником боевых действий. Там он получил серьезное ранение из-за которого с трудом передвигается.

7 сентября он, будучи пьяным, уронил телефон и попросил проходящую мимо школьницу помочь найти гаджет. Та не отказала, нашла телефон и вернула его мужчине. Он захотел обнять её в знак благодарности, но потерял равновесие и упал на ребёнка. Девочка испугалась и убежала домой, спутанно рассказала обо всем родителям, а те уже обратились в правоохранительные органы. 

После того, как была организована проверка и выяснились детали случившегося, вопрос был исчерпан — у семьи школьницы не имеется никаких претензий к мужчине.

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Фотограф:
сегодня, в 13:39 +2
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