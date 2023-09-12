В Новомосковске будут судить начальника цеха, из-за которого обварился и умер рабочий

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В Новомосковске завершили расследование уголовного дела в отношении начальника смены, обвиняемого в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть.

Начальник смены на производстве аммиака АО «НАК Азот», 47-летний туляк, не убедился, что оборудование подготовлено к ремонту. Тем самым пренебрёг требованиями безопасности. Мужчина подписал документы, на основании которых работники приступили к опасным работам у котла-утилизатора. Как уточнили в региональном следкоме, котёл не был разгерметизирован.

— Во время демонтажа котла выбросом пароводяной смеси обожгло двух работников, причинив одному из монтажников тяжкий вред здоровью. Второй монтажник скончался от полученных ожогов в больнице 28 июня, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Новомосковский районный суд.