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Госавтоинспекция нашла водителя-иностранца, который устроил ДТП и скрылся

Госавтоинспекция нашла водителя-иностранца, который устроил ДТП и скрылся

Мужчине грозит лишение прав на срок до полутора лет.

Сотрудники регионального УГИБДД нашли водителя, который 30 августа устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Как сообщили корреспонденту Myslo в Госавтоинспекции, личность владельца и находившегося за рулем человека были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В отношении водителя составлен и направлен в суд материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Данная статья предусматривает лишение права управления на срок до 1,5 года», — отметили в УГИБДД.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Автор:
сегодня, в 13:42 +1
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