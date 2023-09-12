Жители Тульской области задолжали за газ 98,7 млн рублей

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Просроченная задолженность жителей Тульской области за потребленный газ на текущий момент составляет 98,7 млн рублей, что на 2,5 млн рублей меньше, чем прошлом году. В списках должников числится 65,7 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

— Большинство потребителей газа оплачивают долги после получения уведомлений и не допускают отключения от газоснабжения. Злостным неплательщикам компания приостанавливает подачу газа. С начала года от системы газоснабжения отключено 1202 абонента с общим долгом11,8 млн рублей, — сообщили в компании.

Чтобы избежать отключения, «Газпром» рекомендует должникам рассчитаться за поставленный газ и напоминает о возможности погашения задолженности в рассрочку.