фото: СУ СКР по Тульской области
В Ефремове 18-летний парень зарезал знакомого, который оскорбил его мать: дело передано в суд
Первое заседание по делу состоится 17 марта.
В Ефремове 18-летний местный житель обвиняется в убийстве. Преступление произошло 31 декабря 2021 года.
По версии следователей СУ СКР по Тульской области, обвиняемый находился в квартире 30-летнего знакомого. Мужчины распивали алкоголь и играли в приставку. В какой-то момент знакомый оскорбил мать обвиняемого, нелицеприятно выразившись о женщине. 18-летний парень в ответ на это ударил мужчину ножом. Тот скончался от полученного повреждения.
Уголовное дело передано в суд, первое заседание состоится 17 марта, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
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