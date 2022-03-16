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Отца и сына, пропавших в Туле в прошлом году, нашли в Калужской области
Фото из архива MySlo

Отца и сына, пропавших в Туле в прошлом году, нашли в Калужской области

За время розыска никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области продолжается  расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 43-летнего Олега Наумкина и его семилетнего сына, которого мужчина забрал у родной матери. По информации Myslo, пропавших нашли в Калужской области.

Следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками регионального УМВД провели комплекс следственных и оперативных мероприятий. В ходе следствия были установлены и допрошены родственники и знакомые пропавших, проведены осмотры и обыски в возможных местах их нахождения. С помощью полиграфа правоохранители опросили лиц, которые могли что-либо знать о местонахождении пропавших.

В результате грамотно проведенных мероприятий местонахождение мужчины и его сына  установлено. Мальчику ничего не угрожает, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям отца ребенка, расследование уголовного дела продолжается.

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