Отца и сына, пропавших в Туле в прошлом году, нашли в Калужской области
За время розыска никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 43-летнего Олега Наумкина и его семилетнего сына, которого мужчина забрал у родной матери. По информации Myslo, пропавших нашли в Калужской области.
Следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками регионального УМВД провели комплекс следственных и оперативных мероприятий. В ходе следствия были установлены и допрошены родственники и знакомые пропавших, проведены осмотры и обыски в возможных местах их нахождения. С помощью полиграфа правоохранители опросили лиц, которые могли что-либо знать о местонахождении пропавших.
В результате грамотно проведенных мероприятий местонахождение мужчины и его сына установлено. Мальчику ничего не угрожает, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям отца ребенка, расследование уголовного дела продолжается.