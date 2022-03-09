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В Дубенском районе легковушка влетела в дерево: погиб мужчина

В Дубенском районе легковушка влетела в дерево: погиб мужчина

Пассажир автомобиля скончался на месте происшествия.

Днем 6 марта на девятом километре автодороги Дубна — Новое Павшино — Калуга — Тула — Михайлов — Рязань произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель отечественного ВАЗа не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над автомобилем. Из-за этого машина вылетела на обочину и там врезалась в дерево.
 
«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 госпитализирован, а пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:41 0
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