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Туляки стали распродавать «эксклюзив» и еду из McDonald's и Coca Cola

Туляки стали распродавать «эксклюзив» и еду из McDonald's и Coca Cola

За упаковку от картошки и бумажный стакан просят более 4 тыс. руб., за стеклянный стакан Coca Cola – 15 тыс. руб.

После сообщения о приостановлении работы сети McDonald's в России по всей стране на Авито появились объявления о продаже «эксклюзивных сувениров» из ресторанов быстрого питания. Продают всё: еду, салфетки, пакеты, игрушки.
 
Не отстала и Тула. Объявления о продаже уже начали появляться на сайте:
 
 
«Эксклюзивные упаковки для картофеля фри и напитка» продают за 4404 руб.
 
 
«Стакан из коллекции кока кола для Макдональдса». Из-за текущей ситуации закрытия Мака продаю для коллекционеров», — гласит следующее объявление. За стакан автор просит 15 тысяч рублей.
 
 

Напомним, сеть McDonald's заявила о приостановлении работы в России. Фактически в Тульской области рестораны пока работают, но это временно.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:58 +2
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