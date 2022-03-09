В Туле открылись три пункта сбора гуманитарной помощи
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
При поддержке правительства Тульской области и ресурсного центра по развитию добровольчества в регионе в рамках акции #МыВместе в Туле открылись новые пункты сбора в «Гостином дворе», на базе ТГПУ имени
Они работают по будням с 10.00 по 14.00. В этот период можно приносить товары первой необходимости. В пунктах уточняйте, какие именно товары принимаются для передачи нуждающимся.
15 грузовиков с гуманитарным грузом для жителей Украины были направлены из Тульской области. Было собрано 20 тонн груза. Это продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, питьевая вода, пледы и одежда. 8 марта груз был доставлен жителям Харьковской области.
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