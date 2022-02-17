Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Щёкино».
В Щёкино на рынке стройматериалов случился пожар: видео
Возгорание произошло в павильоне с электротоварами.
UPD. Подробности по ссылке.
Днем 17 февраля в Щёкино на рынке стройматериалов произошел серьезный пожар. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что возгорание произошло в павильоне с электротоварами.
На момент публикации новости открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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