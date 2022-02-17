новости
новости
Регистрация
В Щёкино на рынке стройматериалов случился пожар: видео
Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Щёкино».

В Щёкино на рынке стройматериалов случился пожар: видео

Возгорание произошло в павильоне с электротоварами.

UPD. Подробности по ссылке.

Днем 17 февраля в Щёкино на рынке стройматериалов произошел серьезный пожар. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что возгорание произошло в павильоне с электротоварами.

На момент публикации новости открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Галерея
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 1
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 2
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 3
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 4
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 5
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 6
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 7
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 8
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 9
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 10
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 11
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 12
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 13
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 14
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 15
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 16
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 17
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 18
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 19
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
17 февраля, в 15:06 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
загорелся рынокпожар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Иппотерапия в Новомосковске: как лошади помогают детям и взрослым с особенностями здоровья
Иппотерапия в Новомосковске: как лошади помогают детям и взрослым с особенностями здоровья
В Туле городская администрация снова проиграла многодетным семьям в суде
В Туле городская администрация снова проиграла многодетным семьям в суде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.