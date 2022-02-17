В Щёкино на рынке стройматериалов случился пожар: видео

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано Щёкино».

Возгорание произошло в павильоне с электротоварами.

UPD. Подробности по ссылке.

Днем 17 февраля в Щёкино на рынке стройматериалов произошел серьезный пожар. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что возгорание произошло в павильоне с электротоварами.

На момент публикации новости открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.