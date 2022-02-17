Из-за пожара на рынке в Щёкино на ул. Советской перекрыли движение транспорта

В Щёкино из-за пожара на строительном рынке перекрыли движение транспорта на ул. Советской на участке от ул. Л. Толстого до ул. Колоскова. Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.

Напомним, днем 17 февраля на рынке загорелся павильон с электротоварами. Также пострадали и соседние палатки. Сумма ущерба пока не уточняется.

На месте работали четыре пожарных расчета. Щёкинским сотрудникам МЧС также пришлось просить подмогу из поселка Ломинцевского.

При пожаре никто не пострадал. Причина происшествия уточняется.