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Из-за пожара на рынке в Щёкино на ул. Советской перекрыли движение транспорта

Из-за пожара на рынке в Щёкино на ул. Советской перекрыли движение транспорта

Пожарные проливают сгоревший павильон.

В Щёкино из-за пожара на строительном рынке перекрыли движение транспорта на ул. Советской на участке от ул. Л. Толстого до ул. Колоскова. Об этом сообщает корреспондент Myslo с места происшествия.

Напомним, днем 17 февраля на рынке загорелся павильон с электротоварами. Также пострадали и соседние палатки. Сумма ущерба пока не уточняется.

На месте работали четыре пожарных расчета. Щёкинским сотрудникам МЧС также пришлось просить подмогу из поселка Ломинцевского.

При пожаре никто не пострадал. Причина происшествия уточняется.

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Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 1
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 2
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 3
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 4
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 5
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 6
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 7
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 8
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 9
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 10
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 11
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 12
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 13
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 14
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 15
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 16
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 17
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 18
Пожар на рынке в Щёкино, Фото: 19
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Фотограф: Сергей Стариков
17 февраля, в 15:30 +1
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