Иппотерапия в Новомосковске: как лошади помогают детям и взрослым с особенностями здоровья

Лошадка по кличке Пальма.

В Детском оздоровительном образовательном центре города Новомосковска занимаются и нормотипичные дети, и ребята с особенностями здоровья и инвалидностью. На сегодняшний день 30 детей с ОВЗ и инвалидностью проходят здесь терапию с возможностями лечебной физкультуры и лечебной верховой ездой.

Ольга Силаева, и. о. директора Детского оздоровительного образовательного центра города Новомосковска:

— Верховая езда способствует укреплению мышечного корсета, эмоциональному благополучию ребенка, потому что общение с лошадкой — это прежде всего обмен энергией. Мы знаем, что это особое животное, эмоциональное, чувствительное к потребностям человека, хорошо идет на контакт. Все это улучшает адаптационные процессы ребенка и в целом способствует улучшению качества его жизни. Я замечала, что после того, как детки прокатятся на лошади, они становятся более открытыми, это влияет на их коммуникацию. Соответственно, у этих малышей растет доверие к миру. Это очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя включенным в социальные процессы.

Пообщаться с лошадками в Центр приходят дети с различными заболеваниями: ДЦП, расстройствами аутистического спектра, аутизмом, нарушениями зрения, слуха, задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В конюшне — 13 лошадок, 4 из них — пони. Весь уход за ними осуществляют рабочие и неравнодушные педагоги.

Елена Ермакова, заместитель директора Детского оздоровительного образовательного центра:

— Занятия на лошадях проходят по-разному. Иногда всадник лежит на лошади, иногда сидит — все зависит от состояния ребенка. И он выполняет различные упражнения, которые ему дает тренер. В занятия включено и общение с животным: ребенок гладит лошадку, дает ей лакомство, что очень хорошо влияет на его эмоциональный фон.

Но с недавнего времени в Центре лечебной верховой ездой занимаются не только дети. Во время личного приема 21 декабря 2021 года жительница Донского Елена Кирюшкина рассказала губернатору, что ее сын-инвалид занимался иппотерапией в Новомосковском детском оздоровительно-образовательном центре, но сейчас сын из-за возраста заниматься там бесплатно больше не может.



Данила Кирюшкин и его любимица — лошадь по кличке Обильная.

По поручению Алексея Дюмина администрация Новомосковска проработала вопрос введения новой меры поддержки, благодаря которой бесплатно заниматься верховой ездой в центре смогут совершеннолетние инвалиды I группы, страдающие ДЦП. И теперь 22-летний Данила Кирюшкин занимается в Центре два раза в неделю.

Елена Кирюшкина:

— Мы ходим в этот Центр уже 15 лет. Иппотерапия сыну очень подходит. Даниле это жизненно необходимо. Для сына общение с лошадью, катание на ней дает большой положительный эффект в плане здоровья. У него очень тяжелое заболевание. Но когда мы приехали на консилиум в Москву, врач-невролог отметил, что у сына спина здорового спортивного человека. Это за счет того, что он сидит на лошади, идет напряжение мышц, позвоночник прямой — отсюда и спина ровная, он и ходит лучше. Да, мы уже не подходим по возрасту для занятий в этом Центре, но я считаю, что что-то нужно делать и для взрослых инвалидов: им тоже хочется жить и быть немножко здоровее, чем они есть. Спасибо, что пошли нам навстречу и разрешили заниматься здесь! Данила очень любит лошадей, и как только мы подъезжаем к Центру, он сразу начинает улыбаться. Очень довольный!

Кроме того, по просьбе Алексея Дюмина социальный партнер выделил средства на ремонт учреждения и приобретение амуниции. Муниципалитет направил 1 млн рублей на ремонт крыши конюшни. Внутри стойла приведены в порядок, чтобы лошадки жили в чистоте и красоте.

А еще Алексей Дюмин подарил учреждению лошадь по кличке Пальма, очень красивую и добрую. Ей 10 лет, она в самом расцвете сил.

— Пальма соловой масти: папа у нее чистокровный ахалтекинец, мама — русская тяжеловозная. Пальма очень добрая, покладистая, любит людей и готова к работе с особыми детками, — говорит Елена Ермакова. — В Центре Пальма живет с 10 января. В Новомосковск лошадка приехала из Щекино, от частного владельца.

Из истории вопроса

Иппотерапия, а точнее — лечебная верховая езда, была известна еще во времена Древней Греции и Рима. Уже тогда лекари заметили положительный эффект от общения с лошадью и верховой езды для расслабленных и умственно неуравновешенных людей. В Средневековье и XVIII—XIX вв. доктора выписывали верховую езду при депрессиях, нервных болезнях, мышечной атрофии конечностей.

Когда лошадь спокойно идет шагом, то делает трехмерные колебания — вверх, вперед и в бок. Тело лошади имеет немного более высокую температуру, чем тело человека. Получается, что идущая лошадь и расслабляет пациента, и, разогревая, массажирует его ноги и спину, и посылает правильные импульсы в мозг.