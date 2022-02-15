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УМВД: Сотрудник, пытавший шокером женщину в Узловой, уволен из органов

УМВД: Сотрудник, пытавший шокером женщину в Узловой, уволен из органов

А его начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Накануне мы писали про то, что сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим сотрудником полиции, который применил электрошокер в отношении 32-летней местной жительницы.

Женщину доставили в отделение полиции вечером 30 октября 2021 года. Оперативник Павел К. хотел выяснить у неё обстоятельства хулиганства, случившегося рядом с местом её работы. В ходе разговора полицейский несколько раз ударил женщину электрошокером.

Данную ситуацию прокомментировали в региональном УМВД:

- Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Тульской области проведена служебная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудником ОМВД России по Узловскому району Тульской области, по итогам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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