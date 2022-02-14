В Тульской области разыскивают бывшего полицейского: он пытал женщину электрошокером

Сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим сотрудником полиции, который применил электрошокер в отношении 32-летней местной жительницы.

Женщину доставили в отделение полиции вечером 30 октября 2021 года. Оперативник Павел К. хотел выяснить у неё обстоятельства хулиганства, случившегося рядом с местом её работы. В ходе разговора полицейский несколько раз ударил женщину электрошокером.

Как сообщили в пресс-службе тульского СУ СК России, перед предъявлением обвинения подозреваемый скрылся. Теперь уже бывший полицейский объявлен в розыск, по ходатайству следователя СК судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.