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В Тульской области разыскивают бывшего полицейского: он пытал женщину электрошокером

В Тульской области разыскивают бывшего полицейского: он пытал женщину электрошокером

Оперативник скрылся от органов следствия осенью прошлого года.

Сотрудниками регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим сотрудником полиции, который применил электрошокер в отношении 32-летней местной жительницы.

Женщину доставили в отделение полиции вечером 30 октября 2021 года. Оперативник Павел К. хотел выяснить у неё обстоятельства хулиганства, случившегося рядом с местом её работы. В ходе разговора полицейский несколько раз ударил женщину электрошокером.

Как сообщили в пресс-службе тульского СУ СК России, перед предъявлением обвинения подозреваемый скрылся. Теперь уже бывший полицейский объявлен в розыск, по ходатайству следователя СК судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

 

 

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вчера, в 22:26 0
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