Туляк уехал в Молдову, не желая платить штраф за хранение наркотиков

Фото: УФССП России по Тульской области

Судебные приставы направили в республику запрос о межгосударственном розыске и нашли должника.

На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области находится производство о взыскании с 34-летнего туляка уголовного штрафа, назначенного за хранение наркотиков.

Осужденный выплачивать крупную сумму не спешил, а от приставов скрылся. Поскольку мужчина не проживал по месту регистрации, сотрудники ведомства объявили его в исполнительный розыск. Вскоре стало известно, что должник может находиться в столице Молдавии, Кишинёве.

В рамках межгосударственного розыска удалось установить адрес и телефон мужчины, после чего розыск был прекращён.