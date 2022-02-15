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Некролог: в Туле скончался доктор Александр Баранцев

Некролог: в Туле скончался доктор Александр Баранцев

Александр Викторович ушел из жизни 28 января 2022 года.

Ушёл из жизни большой Человек и замечательный Доктор Александр Викторович Баранцев.
 
Почему-то всегда кажется, что доктора бессмертны. Ведь именно они утешают нас — напуганных, тревожных, вжавшихся в кресла… Мы смотрим на них с просьбой о помощи, когда земля уходит из-под ног.
 
И уверены, что они всегда будут рядом.
 
Увы. Александр Викторович работал врачом с 1976 года. Сразу после окончания Ленинградского медицинского института. Сначала в областной больнице N 1 г. Тулы.
 
С 1981 года — заведующим стоматологическим отделением МСЧ N 7, а потом и руководителем Центра челюстно-лицевой хирургии.
 
Сколько человек обязано ему жизнью — не сосчитать. Он всегда был настолько спокоен и настолько по-доброму относился к каждому пациенту, что не было сомнений — все будет хорошо, если рядом такой Доктор.
 
С 2017 года он работал главным врачом клиники «Стоматология XXI».
Последние полтора года Александр Викторович боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием. Но работал почти до последнего дня. На вопрос «Когда же вы будете отдыхать?» отвечал: «Как я могу? Меня же люди ждут…»
 
 
Его не стало 28 января 2022 года. Он совсем немного не дожил до своего 68-летия.
 
Все, кто знал и любил Александра Викторовича, выражают соболезнования его близким и коллегам и скорбят вместе с ними.
 
Нам будет Вас здесь очень не хватать, Доктор…
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