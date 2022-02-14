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Тульская Госжилинспекция ищет заснеженные дворы с помощью беспилотников
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская Госжилинспекция ищет заснеженные дворы с помощью беспилотников

По результатам таких проверок две управляющие компании уже привлечены к административной ответственности.

По данным Ситуационного центра губернатора, жители Щекинского района часто жалуются на плохую очистку крыш и дворов от снега и наледи. 

На оперативном совещании в региональном правительстве начальник областной Госжилинспекции Леонид Ивченко рассказал, что инспекторы с помощью беспилотника проверяют качество уборки снега во дворах. Две управляющие компании уже привлечены к административной ответственности.

Алексей Дюмин поручил ГЖИ продолжить использовать беспилотники и в другие времена года. Например, при подготовке к отопительному сезону, для обследования кровель, дымовентиляционных каналов и межпанельных швов.

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вчера, в 22:34 −1
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