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Где в Туле не будет света 15 февраля

Где в Туле не будет света 15 февраля

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 16.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Кутузова, 10, 6, 16,
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а,169-а, 175-а-б, 185-а,
  • ул. Дегтярева, 171-181 (нечётн.),138,144, 142-а. ул. Заварная 160-172 (чётн.) , 156-б-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125,
  • ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 126-а, 79-115 (нечётн.),
  • ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
  • ул. Болотникова, 1, 5, 7,
  • ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124,
  • ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 18, 18 к. 1, 20,
  • ул. Староникитская, 105, 105-а, 107-б,
  • п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
  • ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-45 (нечётн.), 28-а, 2-30 (чётн.),
  • ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
  • ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,
  • пр-д, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • Парковый пр-д, 1-15,
  • Красноглазевский пр-д, 4, 6, 8.
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