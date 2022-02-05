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Ограбление магазина в Туле: москвич распылил продавцу в лицо газовый баллончик и забрал из кассы деньги
Фото и видео предоставлено пресс-службой УМВД по Тульской области.

Ограбление магазина в Туле: москвич распылил продавцу в лицо газовый баллончик и забрал из кассы деньги

Нападение на магазин случилось 30 января. Сегодня стало известно, что грабитель задержан.

Злоумышленнику срочно потребовались денежные средства. 30 января он пошёл в магазин, расположенный в нескольких километрах от дома, распылил газовый баллончик в лицо 19-летнему парню – продавцу, забрал деньги из кассы и смартфоны со стойки, а после скрылся с места преступления.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД. В ходе проведения оперативных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника.

Им оказался нигде не работающий ранее судимый 23-летний житель Москвы. Мужчина был задержан на съемной квартире при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Тульской области. Подозреваемого доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

 

В настоящее время в отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:37 +3
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