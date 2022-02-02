«Накажи автохама»: водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный и встречную полосу

Кроме того, с ним провели беседу о правилах дорожного движения.

На водителя маршрутки № 64, который на ул. Кутузова в Туле грубо нарушил правила дорожного движения, уже составили два административных протокола.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в его действиях усмотрели ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу) и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). За первое предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а за второе — 1 тыс. рублей.

«Также проведена беседа о недопущении фактов нарушения ПДД РФ», — подчеркнули в УГИБДД.

Напомним, туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса грубо нарушает правила дорожного движения, подвергая опасности и себя, и пассажиров.

«Вот такие водители возят людей. Что у них в головах, совершенно не понятно! Место действия — ул. Кутузова в сторону ул. Гастелло. Сначала проезд на красный сигнал светофора с ул. Вильямса на ул. Кутузова, а потом выезд на встречную полосу движения под встречный самосвал! В общем, все на видео. Дата и время на видеорегистраторе верны», — сообщил автор видео.

Отметим, что запись с моментом нарушения была опубликована на нашем сайте всего несколько часов назад.

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