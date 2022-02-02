«Накажи автохама»: водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный и встречную полосу
Кроме того, с ним провели беседу о правилах дорожного движения.
На водителя маршрутки № 64, который на ул. Кутузова в Туле грубо нарушил правила дорожного движения, уже составили два административных протокола.
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в его действиях усмотрели ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу) и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). За первое предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, а за второе — 1 тыс. рублей.
«Также проведена беседа о недопущении фактов нарушения ПДД РФ», — подчеркнули в УГИБДД.
Напомним, туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса грубо нарушает правила дорожного движения, подвергая опасности и себя, и пассажиров.
«Вот такие водители возят людей. Что у них в головах, совершенно не понятно! Место действия — ул. Кутузова в сторону ул. Гастелло. Сначала проезд на красный сигнал светофора с ул. Вильямса на ул. Кутузова, а потом выезд на встречную полосу движения под встречный самосвал! В общем, все на видео. Дата и время на видеорегистраторе верны», — сообщил автор видео.
Отметим, что запись с моментом нарушения была опубликована на нашем сайте всего несколько часов назад.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
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