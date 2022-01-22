Внимание, розыск! В Туле пропал подросток

Александр Сермягин ушёл из дома 22 января и не вернулся.

Поисковики отряда "Лиза Алерт" просят жителей региона оказать содействие в поисках 16-летнего Александра Сермягина, который ушёл из дома в субботу, 22 января и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одежда: тёмно-зелёная куртка, тёмно-серые штаны, чёрные высокие ботинки, чёрная шапка. При себе рюкзак.

Отметим, что ранее подросток уже уходил из дома. При содействии волонтёров его благополучно находили.