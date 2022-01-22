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Внимание, розыск! В Туле пропал подросток

Внимание, розыск! В Туле пропал подросток

Александр Сермягин ушёл из дома 22 января и не вернулся.

Поисковики отряда "Лиза Алерт" просят жителей региона оказать содействие в поисках 16-летнего Александра Сермягина, который ушёл из дома в субботу, 22 января и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Одежда: тёмно-зелёная куртка, тёмно-серые штаны, чёрные высокие ботинки, чёрная шапка. При себе рюкзак.

Отметим, что ранее подросток уже уходил из дома. При содействии волонтёров его благополучно находили. 

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(953)186-95-46, 8(800)700-54-52 или 112.

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