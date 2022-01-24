Пропавший в Туле подросток найден на остановке

Пропавший 16-летний парень найден в Советске. Напомним, подросток пропал в Туле в субботу, 22 января. К его поискам подключали волонтеров отряда «Лиза Алерт».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, пропавшего парня нашли сегодня в 2 часа ночи.

— Экипаж ППС обнаружил его на одной из остановок в г. Советске Щекинского района. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С ним в присутствии психологов и педагогов работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в отношении юноши противоправных действий не совершалось.