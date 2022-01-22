В Туле 25-летний парень украл куртку из спортивного магазина

В дежурную часть полиции поступило заявление от менеджера по безопасности одного из спортивных магазинов города. По предварительной информации, из торгового помещения совершена кража мужской куртки.



В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.