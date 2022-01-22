​«Отвечают врачи»: как предотвратить инфаркт и инсульт?

26 января в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». На вопросы жителей ответит Анна Деменьтева, заведующая региональным сосудистым центром Ваныкинской больницы.



Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.