Труп подполковника Росгвардии в Тульской области: следствие отрабатывает несколько версий
Об этом рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.
В ходе пресс-конференции Владимир Усов рассказал журналистам о расследовании уголовного дела о смерти подполковника Росгвардии.
— В настоящее время проверяем несколько версий гибели сотрудника. Это версии, связанные и со служебной деятельностью, и с личной жизнью. Сказать, что послужило причиной, мы пока не можем. Дело расследуется, — сказал Владимир Усов.
Напомним, в декабре в Тульской области был обнаружен труп подполковника Росгвардии.
Оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа Александр Харламов, служащий в московской Росгвардии, исчез ещё 18 ноября. Правоохранитель, никого ни о чём не предупредив, ушёл из дома после конфликта с бывшей супругой. Тело подполковника Харламова нашли в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, а на его груди и ногах обнаружили осколочные ранения. Кроме того, на месте нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Myslo удалось выяснить подробности этой истории.
Другие статьи по темам