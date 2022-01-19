Труп подполковника Росгвардии в Тульской области: следствие отрабатывает несколько версий

Об этом рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.

В ходе пресс-конференции Владимир Усов рассказал журналистам о расследовании уголовного дела о смерти подполковника Росгвардии.

— В настоящее время проверяем несколько версий гибели сотрудника. Это версии, связанные и со служебной деятельностью, и с личной жизнью. Сказать, что послужило причиной, мы пока не можем. Дело расследуется, — сказал Владимир Усов.

Напомним, в декабре в Тульской области был обнаружен труп подполковника Росгвардии.