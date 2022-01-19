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Труп подполковника Росгвардии в Тульской области: следствие отрабатывает несколько версий

Труп подполковника Росгвардии в Тульской области: следствие отрабатывает несколько версий

Об этом рассказал руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов.

В ходе пресс-конференции Владимир Усов рассказал журналистам о расследовании уголовного дела о смерти подполковника Росгвардии.

— В настоящее время проверяем несколько версий гибели сотрудника. Это версии, связанные и со служебной деятельностью, и с личной жизнью. Сказать, что послужило причиной, мы пока не можем. Дело расследуется, — сказал Владимир Усов.

Напомним, в декабре в Тульской области был обнаружен труп подполковника Росгвардии.

Оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа Александр Харламов, служащий в московской Росгвардии, исчез ещё 18 ноября. Правоохранитель, никого ни о чём не предупредив, ушёл из дома после конфликта с бывшей супругой. Тело подполковника Харламова нашли в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, а на его груди и ногах обнаружили осколочные ранения. Кроме того, на месте нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Myslo удалось выяснить подробности этой истории.

 

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Усовпресс-конференцияСУ СКРсмерть сотрудника Росгвардии

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