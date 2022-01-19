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Тулячка нарушила ПДД и попала под колеса автомобиля

Тулячка нарушила ПДД и попала под колеса автомобиля

Женщина получила различные травмы.

Вчера, 18 января, на улице Вяземской в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 16.45 41-летний водитель автомобиля «НИВА 2131» сбил 54-летнюю женщину. Потерпевшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия женщина получила различные травмы.

 

 

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