В Тульской области обнаружили труп подполковника Росгвардии без головы и рук

Оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа Харламов, служащий в московской Росгвардии, исчез ещё 18 ноября. Правоохранитель, никого ни о чём не предупредив, ушёл из дома после конфликта с бывшей супругой. В прошлом они состояли в отношениях, и, как полагает следствие, именно эти личные проблемы могли стать причиной пропажи, пишет BAZA.

На днях тело подполковника Харламова нашли в заброшенном дачном доме неподалёку от села Анишино под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, а на его груди и ногах обнаружили осколочные ранения. Кроме того, на месте нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Всё это уже отправили в криминалистический центр на экспертизу. По основной версии следствия, подполковник покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем.