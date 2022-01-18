На пр. Ленина из-за ДТП собралась пробка

Днем 18 января на пр. Ленина в Туле, почти на пересечении с ул. Николая Руднева произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

«Столкновение было попутным, пострадавших, скорее всего, нет. Обе машины ехали в сторону Скуратово. Они заняли две полосы, поэтому из-за них собралась пробка, которая начинается от пересечения с ул. Мира (актуально по состоянию на 13.58. — Прим. ред.). Сотрудники ГИБДД уже приехали», — отметил автор снимка.