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На пр. Ленина из-за ДТП собралась пробка

На пр. Ленина из-за ДТП собралась пробка

Неподалеку от пересечения с ул. Николая Руднева столкнулись грузовик и легковушка.

Днем 18 января на пр. Ленина в Туле, почти на пересечении с ул. Николая Руднева произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
 
«Столкновение было попутным, пострадавших, скорее всего, нет. Обе машины ехали в сторону Скуратово. Они заняли две полосы, поэтому из-за них собралась пробка, которая начинается от пересечения с ул. Мира (актуально по состоянию на 13.58. — Прим. ред.). Сотрудники ГИБДД уже приехали», — отметил автор снимка.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:56 +3
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