«Это прогресс!»: туляков удивил странный метод уборки снега
«Решетом воду носить – то же самое», – прокомментировали горожане появившееся в соцсетях видео.
Туляк заснял странную уборку снега напротив здания областного суда.
— Технологический прогресс и рывок по-тульски. Неплохо придумано, если предположить, что это почасовая оплата. Скоро во всех дворах — дворники с вилами для уборки снега, — написал Юрий Аникин на своей странице во «ВКонтакте».
Выглядит процесс и правда странновато: манипулятор собирает снег грейферным захватом и грузит его в кузов.
В соцсетях мнения туляков разделились. Кто-то с иронией комментирует инцидент:
— Э — эффективность.
— Решетом носить воду — то же самое.
— Видимо, сказали, убирайте, как хотите.
— Я сегодня в автомате с игрушками за 10 рублей мишку выиграла. Напомнило.
А некоторые ответили на недовольство так:
— Люди! Такие снегопады, техники не хватает, делают всё, а вам опять плохо. Не убирают — плохо, убирают — плохо. Вот и впрямь — всем не угодишь.
— Главное, что убирают, а какими методами — это уже не столь важно. И экономия налицо — работает одна единица техники, а не две.
А вы что думаете об уборке снега в Туле? Делитесь мнением в комментариях!
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