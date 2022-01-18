«Это прогресс!»: туляков удивил странный метод уборки снега

«Решетом воду носить – то же самое», – прокомментировали горожане появившееся в соцсетях видео.

Туляк заснял странную уборку снега напротив здания областного суда.

— Технологический прогресс и рывок по-тульски. Неплохо придумано, если предположить, что это почасовая оплата. Скоро во всех дворах — дворники с вилами для уборки снега, — написал Юрий Аникин на своей странице во «ВКонтакте».

Выглядит процесс и правда странновато: манипулятор собирает снег грейферным захватом и грузит его в кузов.

В соцсетях мнения туляков разделились. Кто-то с иронией комментирует инцидент:

— Э — эффективность.

— Решетом носить воду — то же самое.

— Видимо, сказали, убирайте, как хотите.

— Я сегодня в автомате с игрушками за 10 рублей мишку выиграла. Напомнило.

А некоторые ответили на недовольство так:

— Люди! Такие снегопады, техники не хватает, делают всё, а вам опять плохо. Не убирают — плохо, убирают — плохо. Вот и впрямь — всем не угодишь.

— Главное, что убирают, а какими методами — это уже не столь важно. И экономия налицо — работает одна единица техники, а не две.