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В центре Тулы «буханка» опрокинулась после столкновения с «Ладой»: пострадали двое
Фото очевидца

В центре Тулы «буханка» опрокинулась после столкновения с «Ладой»: пострадали двое

По предварительным данным, мужчины отказались от госпитализации.

Как сообщают очевидцы, утром 6 января на пересечении улиц Староникитской и Оборонной произошло ДТП с участием ВАЗ-2114 и УАЗа. По предварительным данным, «буханка» двигалась со стороны ул. Рязанской, а «Лада» поворачивала с Оборонной на Староникитскую.

От удара УАЗ закрутился и опрокинулся на левый бок. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадали водитель и пассажир УАЗа — у обоих сотрясение головного мозга, у одного из мужчин сломаны рёбра. Оба отказались от госпитализации.

UPD: публикация дополнена в 9.55, добавлена информация о пострадавших.

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