В Тульской области пропала 14-летняя школьница

Ее местонахождение неизвестно с 29 декабря.

В Кимовске пропала 14-летняя Елизавета Хатина. О местонахождении девушки ничего не известно с 29 декабря. К поиску школьницы присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 165−167 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, спереди высветленные пряди по обе стороны лица, стрижка каре, серо-голубые глаза.

Была одета: бежевая осенняя куртка, бежевый спортивный костюм, черные ботинки на платформе.

Знаете, где находится Елизавета Хатина? Сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52 или 112, 02.