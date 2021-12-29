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«Накажи автохама»: старый знакомый на Range Rover снова напомнил о себе
Фото: «Тула. Жесть»

«Накажи автохама»: старый знакомый на Range Rover снова напомнил о себе

Какие люди!

В очередном выпуске спецрубрики «Накажи автохама» — уже хорошо знакомый нашим читателям водитель чёрного Land Rover Range Rover с госномером Т096ТТ71.

Он уже неоднократно демонстрировал пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения. Внушительный, но, судя по всему, далеко не полный перечень его «подвигов» можно найти тут.

На днях туляки заметили британский внедорожник на ул. Революции: водитель оставил машину посреди проезжей части, включил «аварийку» и просто ушёл. Фото с места событий было опубликовано в паблике «Тула. Жесть».

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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